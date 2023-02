Maskenmann Jäkel nicht in der Startelf

"Wir müssen abwarten, wie Freddy sich mit der Maske fühlt. Daraus wird sich ergeben, ob er zur Verfügung steht und in welcher Form“, hatte Arminias Trainer Daniel Scherning auf Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Größere Einschränkungen oder Probleme scheint Jäkel mit der Maske jedenfalls nicht zu haben. Ansonsten wäre die Leihgabe von RB Leipzig wohl erst gar nicht in das Spieltagsaufgebot aufgenommen worden. Doch aufgrund mehrerer individueller Trainingseinheiten in dieser Woche kam Jäkel nicht für einen Einsatz von Beginn an infrage. Die Innenverteidigung bilden - wie schon gegen den SV Sandhausen - Guilherme Ramos und Andres Andrade.

Jäkel war vor dem Rückrundenauftakt von einem Nasenbeinbruch ausgebremst worden. Nach einem kleineren operativen Eingriff am vergangenen Dienstag macht nun eine Maske Jäkels Einsatz wieder möglich.

Änderungen an seiner ersten Elf nahm DSC-Trainer Daniel Scherning im Vergleich zum Sandhausen-Heimspiel dennoch vor. Im defensiven Mittelfeld erhält Ivan Lepinjica den Vorzug vor dem zuletzt schwachen Manuel Prietl. Auf der linken Außenbahn beginnt George Bello, der Jomaine Consbruch aus der Startformation verdrängte. Daraus könnte sich bei Arminia eine Systemänderung zu einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette ergeben.