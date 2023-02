Arminias Absturz: Resignation macht sich breit

Die „Scherning-raus“- und „Arabi-raus“-Rufe waren in der Schüco-Arena am Sonntag zwar nicht zu überhören. Sie verhallten aber alsbald wieder. Der große Aufstand blieb aus. Die Fans hatten ja gesehen, dass ihre Arminia gegen Heidenheim wollte. Dass sie wieder mal nicht konnte, nehmen viele Anhänger mittlerweile nur noch hin. Sie sind es ja gewohnt.

Arminias Anhänger befürchten, dass der Weg des DSC in die dritte Liga führt.

Ob gut gespielt oder schlecht, am Ende steht meistens eine Niederlage. 14 sind es bereits – häufiger verlor kein anderer Zweitligist. In Bielefeld, so hat es den Anschein, macht sich mehr und mehr Resignation breit. Die Aussicht auf Drittligaduelle gegen Freiburg II und die SpVgg Bayreuth ermüdet die Menschen offenbar mehr als dass sie sie erzürnt. Dass gegen den FCH nur noch gut 17.000 Zuschauer kamen (Saison-Minusrekord), sagt viel aus.

Dass die Mannschaft einen richtigen Weckruf sendet, scheint aktuell kaum einer wirklich zu glauben. Nach dem 0:1 gegen Heidenheim dürfte vielmehr klar sein, dass eine weitere Niederlage am nächsten Sonntag in Braunschweig gravierende Auswirkungen nach sich ziehen könnte.

Gravierende Auswirkungen drohen

Zum einen auf die Tabellensituation natürlich, weil der DSC, derzeit Drittletzter, dann schon vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hätte und sich die Sache mit nur einem erfolgreichen Spiel nicht mehr korrigieren ließe.

Auf den Trainer Daniel Scherning, weil der Coach nach der dritten Niederlage in Folge ohnehin angezählt ist und nach dem krassen Fehlstart in die Rückrunde massiv um seine Weiterbeschäftigung fürchten muss.

Aber auch auf Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, da eine weitere Trainerentlassung in der laufenden Saison seine Rolle weiter schwächen und ihn in erhebliche Erklärungsnot bringen würde.

Arabi hatte im Sommer mit der Verpflichtung von Scherning-Vorgänger Uli Forte daneben gelegen. Nach null Punkten aus vier Spielen musste der Schweizer früh wieder gehen, wird aber weiterhin bezahlt. Scherning steht seit August auf Arminias Gehaltsliste. Arabi holte den 39-Jährigen vom Drittligisten VfL Osnabrück. Doch der Erfolg bleibt auch unter Scherning aus. Seine Bilanz: 18 Spiele, 20 Punkte. Er übernahm Arminia auf Platz 17. Jetzt ist Bielefeld 16.

Was-wäre-wenn-Szenarien versucht der Coach nun so gut es geht auszublenden. „Es ist nicht richtig, sich jetzt damit zu beschäftigen, was wäre, wenn wir in Braunschweig nicht gewinnen.“ Sein Motto für die Woche: Das Heidenheim-Spiel „abarbeiten und dann konzentriert auf Braunschweig vorbereiten“.

Dass die Arminen bereits vor dem richtungsweisenden Kellerduell gegen die um einen Platz und einen Punkt besser platzierten Niedersachsen die Reißleine ziehen könnten, ist, wie aus Klubkreisen zu hören ist, nicht angedacht. Zwar nicht die jüngsten Ergebnisse, wohl aber die jüngsten Leistungen gegen die Topteams Hamburg (1:2) und Heidenheim geben den Verantwortlichen Anlass, Scherning das Spiel in Braunschweig zu geben.

„ Uns haben Gier und Kaltschnäuzigkeit gefehlt. “ Daniel Scherning

Bis zur 70. Minute, bis zum entscheidenden Gegentor, war der DSC gegen Heidenheim nicht nur gut im Spiel, sondern die bessere Mannschaft. Doch es mangelte eben auch mal wieder an der nötigen Konsequenz. „Wir haben uns gute Möglichkeiten erarbeitet, aber es haben uns dann die Gier und die Kaltschnäuzigkeit in der Box gefehlt“, bemängelte Scherning. „Deshalb haben wir heute und vor einer Woche insgesamt nur ein Tor geschossen. Das ist zu wenig.“

Gleichzeitig, so der Coach, müsse man „diese Situation, die zum Gegentor führt, einfach konsequenter verteidigen. Wenn man sieht, dass Heidenheim hier nur drei echte Torschüssen hatte, bei uns aber 14 oder 15 stehen, darf so ein Spiel einfach nicht 0:1 ausgehen.“

Schlussoffensive bleibt aus

Das Tor von Stefan Schimmer, dem der Ball nach einem Klärungsversuch von DSC-Verteidiger Guilherme Ramos praktisch vor die Füße fiel, war allerdings ein Wirkungstreffer. Auf eine Schlussoffensive wartete das Publikum danach vergeblich. Arminia schaffte es nicht, sich noch mal mit allen Mitteln gegen die Niederlage zu stemmen. Scherning: „Die Nervosität nach dem 0:1 hat man der Mannschaft angemerkt. Aber einen Vorwurf kann ich keinem Spieler machen, der heute auf dem Platz gestanden hat. Einsatz, Laufbereitschaft – all das war heute von der ersten bis zur letzten Minute da.“

Es werde „in den nächsten Wochen sehr auf die Psyche, auf den Kopf ankommen“, erklärte Scherning. Er muss vorangehen, muss den Spielern Wege aus der Krise aufzeigen. Kein einfaches Unterfangen für einen Trainer, der weiß, dass es für ihn eng wird. Die Frage, wie viele Spiele er wohl noch bekommen werde, vermochte Scherning am Sonntag nicht zu beantworten. „Das weiß ich nicht, das kann ich nicht bewerten und es ist auch nicht meine Aufgabe“, sagte er am „Sky“-Mikrofon. Er wünscht sich in der Krise Geschlossenheit: „Natürlich ist das Umfeld unruhig und ich kann die Unzufriedenheit aufgrund der Punktausbeute auch nachvollziehen. Aber klar ist auch, dass wir nur gemeinsam da rauskommen werden. Es geht darum zusammenzuhalten.“

Ob die kommende Partie in Braunschweig sein wichtigstes Spiel wird? Scherning: „Natürlich ist es ein extrem wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Spiel auf dem Weg zum Klassenerhalt.“ Und es ist wohl auch das Spiel, das über seine Zukunft als Arminia-Trainer entscheiden wird.