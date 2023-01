Der DSC Arminia Bielefeld hat begründeten Anlass zu der Hoffnung, rechtzeitig zum Rückrundenstart am Sonntag, 29. Januar, gegen den SV Sandhausen wieder auf seine beiden Offensivspieler Robin Hack und Masaya Okugawa zurückgreifen zu können.

Japaner soll im XXL-Test am Samstag beim SC Paderborn spielen

Beide konnten beim Training am Freitag an der Bielefelder Friedrich-Hagemann-Straße mitwirken. Während der Japaner Okugawa im abschließenden Testspiel am Samstag, 13.30 Uhr, beim SC Paderborn Arminia-Angaben zufolge spielen soll, werde über einen Einsatz von Hack und auch von Neuzugang Theo Corbeanu kurzfristig entschieden.

Am Freitag verständigten sich beide Klubs auf eine Spielzeit von insgesamt 120 Minuten (2x45 Minuten + 1x30 Minuten). Die Partie wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Die Paderborner starten bereits am Freitag, 27. Januar, beim Karlsruher SC in den zweiten Saisonteil.

Hack hatte sich während des Trainingslagers in Benidorm beim Testspiel gegen Holstein Kiel (2:1) eine Verhärtung der Gesäßmuskulatur zugezogen und anschließend für einige Tage mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Okugawa hatte es bereits im ersten Testspiel dieses Winters gegen den SC Verl (1:1) erwischt, aus dem er eine Zerrung im Oberschenkel davontrug.

Hack erzielte in der Hinrunde acht Tore für den DSC, Okugawa war dreimal erfolgreich.