Arminia Bielefelds neuer Trainer Uwe Koschinat steht schon auf dem Platz

Die Suche ist beendet, Arminia Bielefeld hat den Daniel-Scherning-Nachfolger gefunden. Uwe Koschinat übernimmt ab sofort das Traineramt beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten. Das hat der DSC am Donnerstagvormittag offiziell verkündet und damit bestätigt, was das WESTFALEN-BLATT bereits am frühen Morgen berichtet hatte.

„Uwe Koschinat ist unser neuer Cheftrainer! Uwe wird am heutigen Donnerstag bereits das erste Training leiten und am Samstag in der SchücoArena gegen Darmstadt 98 erstmals für unsere Mannschaft verantwortlich sein", schreibt der DSC bei Twitter.

Der Klub teilt weiter mit, dass sich Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Arminia „einstimmig für Koschinat entschieden" haben.

„Uwe Koschinat hat unser volles Vertrauen, unsere Mannschaft mit der Unterstützung aller Arminen zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu führen. In unseren Gesprächen hat er überzeugend und sehr leidenschaftlich aufgezeigt, dass er hier mit der Mannschaft und seinem gesamten Team Vollgas für unseren Verein geben wird. Wir werden ihn und das Team auf dem Weg zum Klassenerhalt mit allen Kräften unterstützen“, sagt DSC-Geschäftsführer Christoph Wortmann.

„ Es wird wichtig sein, alle Fans und Unterstützer geschlossen mitzunehmen. “ Uwe Koschinat

Video: Die erste Pressekonferenz mit Uwe Koschinat

Koschinat selbst erklärt: „Ich danke den Arminia-Verantwortlichen für das Vertrauen und habe die absolute Überzeugung, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Die Vorfreude ist riesig bei mir. Arminia Bielefeld ist für mich ein Verein mit großer Strahlkraft, der den Menschen in Stadt und der Region wahnsinnig viel bedeutet. Natürlich haben wir viel Arbeit vor uns. Umso wichtiger wird es sein, mit Überzeugung und Zuversicht die Dinge anzugehen und dabei alle Fans und Unterstützer geschlossen mitzunehmen, um erfolgreich zu sein."

Dem 51-Jährigen eilt der Ruf voraus, Feuer entfachen zu können. Er wird nun womöglich jene Emotionen wecken, die der Mannschaft in den vergangenen zwölf Monaten zu häufig fehlten. Koschinat ist viel an der Linie unterwegs, pusht die Mannschaft, ruft Kommandos rein. Er lebt den Fußball, muss das nun aber auch auf die DSC-Profis übertragen. Sein bevorzugtes Spielsystem ist ein 4-2-3-1.

Zuletzt beim 1. FC Saarbrücken

Zweitligaerfahrung sammelte der gebürtige Koblenzer beim SV Sandhausen. 2019/20 gelang ihm mit den Baden-Württembergern ungefährdet der Klassenerhalt (Platz 10). In der Folgesaison musste Koschinat dann aufgrund fünf siegloser Partien in Folge nach dem achten Spieltag gehen. Zuletzt stand er beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken in der Verantwortung, wurde am 10. Oktober 2022 aber entlassen. Eine Ablöse muss Arminia für den neuen Coach nicht zahlen.

Co-Trainer von Uwe Rapolder

Weitere Trainerstationen waren Fortuna Köln, wo Koschinats Sohn Jan-Ole in der Jugend spielt, und die TuS Koblenz. Dort war er zunächst Assistent des früheren DSC-Trainers Uwe Rapolder. Nach dessen Entlassung übernahm er 2009 kurzzeitig als Interimscoach.

Als Spieler war der frühere Abwehrspieler zumeist auf Ober- und Regionalligaebene unterwegs. Als Koschinat 2011 seine Trainerlizenz erwarb, saßen Kollegen wie Roger Schmidt und Markus Gisdol mit ihm im Lehrgang.

Drei Trainer auf der Gehaltsliste

Die Arminia hatte sich am Dienstagabend von Daniel Scherning getrennt. Der Coach war nach dem jüngsten 3:3 nach 3:0-Führung bei Eintracht Braunschweig und nur vier Punkten aus sechs Rückrundenpartien freigestellt worden. Bielefeld belegt nach 23 Spieltagen Tabellenplatz 16.

Koschinat ist bereits der dritte DSC-Trainer in der laufenden Saison. Scherning hatte nach dem vierten Spieltag den glücklosen Schweizer Uli Forte beerbt. Alle drei stehen nun bei den Ostwestfalen auf der Gehaltsliste.