Neues von Fabian Klos: Arminia-Stürmer hat Klinik verlassen

Arminia Bielefelds am Kopf verletzter Stürmer Fabian Klos befindet sich auf dem Weg der Besserung. „Fabi geht es den Umständen entsprechend gut. Es sieht danach aus, dass er noch diese Woche das Krankenhaus verlassen kann“, sagte sein Berater Kai Michalke am Mittwoch dem WESTFALEN-BLATT. Am Abend meldete sich Klos erstmals selbst zu Wort. Er hat die Klinik inzwischen verlassen.

In der Nachspielzeit der Fußball-Bundesligapartie des DSC am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart (1:1) waren Klos und sein Mitspieler Alessandro Schöpf heftig mit den Köpfen zusammengestoßen. Klos wurde per Trage vom Feld gebracht und kam ins Krankenhaus. Dort wurde er am Montag operiert. „Die Operation verlief ohne Komplikationen. Er befindet sich bei vollem Bewusstsein“, hatte Arminia daraufhin am Dienstag mitgeteilt.