Neues von zwei Ex-Arminia-Trainern

So wird Stefan Krämer neuer Trainer beim Drittligisten SV Meppen, wie die Emsländer am Freitag bekannt gaben. Der 55-Jährige hatte in der Saison 2012/13 Arminia zum Aufstieg in die 2. Liga geführt und arbeitete in der 3. Liga auch für den KFC Uerdingen, 1. FC Magdeburg, Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt.

Mit 262 Spielen ist Krämer nach Pavel Dotchev der Trainer mit der größten Drittliga-Erfahrung. Zuletzt trainierte er den belgischen Erstligisten KAS Eupen. „Der SV Meppen ist ein absoluter Traditionsverein. Die Menschen hier in der Region haben eine hohe Identifikation mit dem Emsland und dem SVM. Ich möchte eine Mannschaft formen, die unseren Fans ehrlichen, gradlinigen und leidenschaftlichen Fußball bietet“, sagte der gebürtige Mainzer.

Michael Frontzeck war zuletzt Co-Trainer beim VfL Wolfsburg. Nach Informationen des Kicker verlässt der frühere Arminia-Chefcoach (Januar 2008 bis Mitte Mai 2009) die Niedersachsen nach nur einem Jahr wieder. Der neue VfL-Trainer Niko Kovac wird wohl einige eigene Co-Trainer mitbringen und verzichtet deshalb auf Fonmtzeck. Der 58-Jährige hat seinen eigentlich bis Ende Juni 2023 gültigen Vertrag aufgelöst. Laut Bild wolle er dem Umbruch nicht im Weg stehen.