Nilsson nicht zur WM - Andrade ist zurück

Nach Andres Andrade (Panama) und Alessandro Schöpf (Österreich) muss mit Joakim Nilsson (Schweden) ein weiterer Profi von Arminia Bielefeld seinen Traum von der WM 2022 in Katar begraben.

Schweden verlor das WM-Playoff-Spiel am Dienstagabend in Polen 0:2, Nilsson musste verletzt zuschauen. Im Playoff-Halbfinale zuvor gegen Tschechien (1:0 nach Verlängerung) hatte er 120 Minuten gespielt. Ob der Innenverteidiger am Samstag (15.30 Uhr, Schüco-Arena) im Bundesliga-Kellerduell des DSC gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht, ist noch offen.