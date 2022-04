Joakim Nilsson gehört zu den Arminia-Profis, deren Verträge am 30. Juni auslaufen.

Wechselt der schwedische Nationalspieler in die USA?

Der schwedische Nationalspieler soll vor einem Wechsel in die USA stehen, zu St. Louis City SC. Doch darüber, was im Sommer kommt, will der Innenverteidiger derzeit nicht sprechen.