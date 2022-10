Nur ein Sieg zählt für Arminia Bielefeld

Bielefeld

Den Ernst der Lage sollte mittlerweile jeder erkannt haben. Arminia Bielefeld empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) als Zweitliga-Letzter den Karlsruher SC. Punkte müssen also schnellstmöglich her, um den Tabellenplatz und mittelfristig auch die Tabellenregion zu verlassen.

Von Marc Kracht