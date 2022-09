Okugawa und Serra wieder im Training von Arminia Bielefeld

Masaya Okugawa ist bei Arminias Sieg gegen Kiel angeschlagen ausgewechselt worden. Am Dienstag stieg er aber wieder in das Training ein.

Die medizinische Abteilung von Arminia Bielefeld hatte am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen Holstein Kiel (4:2) und auch im Nachgang gut zu tun. Janni Serra verletzte sich vor seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 am Fuß und schleppte sich anschließend noch bis in die Halbzeit. Danach wurde er durch Bryan Lasme ersetzt. Auch Masaya Okugawa, Torschütze zum 3:0, konnte die Partie nicht beenden, wurde angeschlagen in der 84. Minute ausgewechselt. Für ihn kam Benjamin Kanuric.