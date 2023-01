Okugawa-Verletzung: Arminia gibt Entwarnung 

Entwarnung im Fall Masaya Okugawa: Der Offensivspieler des DSC Arminia Bielefeld hat sich im Testspiel am Samstag gegen den SC Verl lediglich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montagvormittag bekannt.

Das bedeutet, dass Okugawa dem DSC-Tross angehören wird, der am Mittwoch über die Zwischenstation Mönchengladbach in das einwöchige Trainingslager nach Benidorm aufbricht. Am Donnerstagmorgen hebt in Düsseldorf der Flieger nach Spanien ab.

Dass Okugawa in der Testpartie beim Erstligisten Borussia (Mittwoch, 14 Uhr) zum Einsatz kommt, ist aber mindestens unwahrscheinlich. Trainer Daniel Scherning dürfte jedes Risiko, dass sich die Verletzung unnötig verschlimmern könnte, vermeiden wollen. Mit drei eigenen Treffern und sechs Torvorlagen gehört Okugawa zu den Stützen im Team des Tabellen-16.

Der 26-Jährige war in der Partie am vergangenen Samstag gegen den Drittligisten Verl (1:1) im ersten Durchgang ausgewechselt worden und mit dick bandagiertem Oberschenkel in die Kabine verschwunden.