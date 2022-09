OWL-Duell SC Paderborn gegen Arminia steigt am Dienstag, 8. November

Bielefeld

Das OWL-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und Arminia Bielefeld steigt am Dienstag, 8. November um 18.30 Uhr in der Home-Deluxe-Arena. Am Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) sämtliche Partien bis zur Winterpause zeitgenau terminiert.

Von Dirk Schuster