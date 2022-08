Pfeilschnell und mit klarem Kopf

Für Lukas Klünter war es das erste richtige Mannschaftstraining mit seinen neuen Teamkollegen: fast 30 Grad Hitze, eine intensive Einheit mit Spielformen in hohem Tempo und mit vielen Zweikampf-Situationen. Aber kurz darauf spricht Arminia Bielefelds Neuverpflichtung nicht nur vom „klaren Kopf“, er strahlt die Besonnenheit auch aus, mit der er zur sportlichen Wende beim Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga beitragen will.

„Ich werde mit meiner Erfahrung der Mannschaft helfen können, habe die eine oder andere Situation erlebt im Profifußball – sowohl positiv als auch negativ“, sagt der 26-Jährige (Lieblingsposition Rechtsverteidiger) mit Blick auf seine 77 Erstliga-Spiele für den 1. FC Köln und Hertha BSC. In Berlin hatte er zuletzt eine schwierige Saison: Nach vier Spielen erwischte ihn eine schwere Verletzung, „bei der in der linken Schulter so ziemlich alles kaputt war“. Nach einer Operation kämpfte er sich wieder zurück, ehe eine Corona-Infektion dazwischen grätschte.