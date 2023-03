Arminia-Trainer Uwe Koschinat hat das "Vollgasgeber-Gen"

Vorfreude und Tatendrang waren ihm anzumerken. Bei seiner Vorstellung am Donnerstagnachmittag wurde außerdem deutlich, dass Uwe Koschinat dankbar für die Chance bei Arminia Bielefeld ist. "Jeder, der mich über die Jahre verfolgt hat, weiß, dass ich immer für einen so großen und bedeutenden Klub arbeiten wollte", sagte der neue Trainer.

Am Donnerstag ging es Schlag auf Schlag: Am Morgen bestätigte der DSC Arminia die Verpflichtung von Uwe Koschinat als Nachfolger des am Dienstagabend freigestellten Daniel Scherning. Gleich im Anschluss leitete der 51-Jährige bereits seine erste Trainingseinheit an der Friedrich-Hagemann-Straße. Und am Nachmittag wurde Koschinat bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit als neuer DSC-Coach vorgestellt.