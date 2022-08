Platz 17 – Arminia im Sturzflug

Drei Spiele, null Punkte, 2:7 Tore, Platz 17 – Erstligaabsteiger Arminia Bielefeld ist in der 2. Fußball-Bundesliga knallhart aufgeschlagen. Trainer Uli Forte und Sport-Geschäftsführer Samir Arabi äußern sich.

Am Samstagabend verloren die Ostwestfalen verdient mit 1:2 (0:1) beim FC Hansa Rostock und boten in der ersten Halbzeit erneut eine erschreckende Leistung. Da ist es nur logisch, dass zunehmend auch der neue Trainer Uli Forte in die Kritik gerät.