Stefan Ortega Moreno hat als Torwart von Manchester City seinen ersten persönlichen Rückschlag verkraften müssen. Am Mittwochabend unterlag er mit dem englischen Meister im Viertelfinale des League Cups beim FC Southampton. Beim Treffer zum 2:0-Endstand für das Liga-Schlusslicht machte der Ex-Torwart von Arminia Bielefeld keine glückliche Figur.

Für sein bekannt mutiges, offensives Torwart-Spiel wurde Ortega Moreno von Moussa Djenepo bitter bestraft. Der 30-Jährige stand viel zu weit vor seinem Tor und erkannte zudem zu spät, was der Southampton-Profi im Schilde führte. Mit einem ebenso klugen wie gekonnten Schlenzer aus rund 30 Metern ließ Djenepo Ortega Moreno alt aussehen (28. Minute).

Beim Führungstreffer durch Sekou Mara hate der deutsche Schlussmann indes keine Abwehrchance (23). Immerhin hatte sich Arminias früherer Keeper in der Anfangsphase auch einmal auszeichnen können, als er einen Schuss von Duje Caleta-Car um den Pfosten lenkte (8.).

„Man muss es sich verdienen, ein Spiel zu gewinnen. Und an diesem Abend hatten wir es nicht verdient“, sagte City-Coach Pep Guardiola und warf seinem Team vor: „Wir waren nicht bereit für ein Auswärtsspiel in England.“

Noch am vergangenen Sonntag hatte City mit Ortega Moreno im Tor in der dritten Runde des FA Cups ein 4:0 über den FC Chelsea gefeiert.

Ortega Moreno war im Sommer ablösefrei von Erstligaabsteiger Arminia zu den Citizens gewechselt. Bei seinen bisherigen Einsätzen in der Champions League und in weiteren Pokalspielen in England hatte er ohne Fehl und Tadel agiert.