Arminia-Trainer Uwe Koschinat: "Ich bin durchgedreht"

Bielefeld

Uwe Koschinat überlegte kurz und sagte dann, was wirklich in ihm vorging: "Ich bin durchgedreht." Als der Schuss von Benjamin Kanuric in der ersten Minute der Nachspielzeit ins Kreuzeck rauschte, gingen auch mit Arminia Bielefelds neuem Trainer kurzzeitig die Gäule durch. Kein Wunder, der 3:1-Sieg über Darmstadt 98 hatte alles zu bieten, was das Fußball-Herz begehrt.