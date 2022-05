„Relegation kann auch Spaß machen“

„Wir bekommen eine absolut wettbewerbsfähige Mannschaft hin, wenn es so sein sollte“, sagte Wehrle bei „SWR Sport“ am Sonntagabend. Es hätten alle Akteure auch für die 2. Liga Verträge unterschrieben. Leistungsträger wie Sasa Kalajdzic und Borna Sosa werden aber immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht.

