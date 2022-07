Rzatkowski wird wieder Armine

Bielefeld

Der DSC Arminia Bielefeld hat Marc Rzatkowski bis zum Ende dieser Saison unter Vertrag genommen. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler, der bereits in der Drittliga-Saison 2011/2012 als Leihgabe des VfL Bochum für den DSC am Ball gewesen war, hatte als Gastspieler im Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaisers auf und außerhalb des Platzes positiv auf sich aufmerksam gemacht. Rzatkowski wird mit der Rückennummer 16 auflaufen.