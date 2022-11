Arabi kündigt personelle Veränderungen an

Trotz der weiterhin angespannten sportlichen Situation scheint Scherning bei Arminia fest im Sattel zu sitzen. Der DSC-Coach hatte zuletzt gesagt, das Vertrauen der Verantwortlichen zu spüren. Nun stärkte auch Arabi am Mikrofon von Sport1 dessen Position: „Die Rückendeckung äußert sich jeden Tag in der Zusammenarbeit. Das Wichtigste ist, dass man immer ein geschlossenes Innenverhältnis hat, wenn man von der Konstellation überzeugt ist – und das sind wir.“

Unzufriedenheit aufgrund der Punktausbeute sei natürlich vorhanden, Arabi war dennoch darum bemüht, Gelassenheit auszustrahlen: „Es ist keiner da, der hier Polonaise tanzt. Wir haben aber in schwierigen Phasen in den letzten Jahren nie die Nerven verloren.“

Außerdem deutete Arabi mit Blick auf das kommende Winter-Transferfenster Veränderungen an. „Wir werden das Ganze gemeinsam analysieren und dann überlegen, welche Spieler wir noch abgeben und welche wir dazuholen möchten“, betonte Arabi und wurde kritisch: „Es sind Spieler dabei, die sich viel zu lange noch in der Bundesliga gesehen haben. Wenn sie dann gedanklich immer noch von Stadien in Dortmund und bei Bayern träumen, sind das eben die Spieler, die uns in dieser Situation nicht weiterhelfen. Und da müssen wir ein paar Veränderungen herbeiführen.“

Ob das Spieltags-Aufgebot schon als richtungsweisend eingestuft werden konnte? Neben dem verletzten Stammspieler Oliver Hüsing (Sprunggelenk) bekamen Burak Ince, Silvan Sidler, Leihspieler Mateo Klimowicz sowie Torhüter Stefanos Kapino keinen Kaderplatz. Die von Arabi thematisierte Erstliga-Erinnerung mit Arminia trifft bei diesen Akteuren allerdings nur bedingt zu.