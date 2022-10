Scherning fehlt Arminia erkrankt

Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld muss in der Vorbereitung auf das richtungsweisende Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr) auf Cheftrainer Daniel Scherning verzichten.

Arminias Trainerteam und Sportchef Samir Arabi beim Auswärtsspiel in Hannover. Weil Cheftrainer Daniel Scherning (Zweiter von links) erkrankt ist müssen seine Co-Trainer Kai Hesse (von links), Sebastian Hille und Michael Henke das Zweitliga-Schlusslicht auf das Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Samstagabend vorbereiten.

Der 38-Jährige hat sich nach Klubangaben am Freitagmorgen wegen eines Magen-Darm-Infekts krankgemeldet und fehlte dementsprechend beim Freitagstraining und bei der Pressekonferenz am Nachmittag. Ob Scherning beim Anschwitzen am Samstag bei der Mannschaft sein könne, sei noch offen.