Scherning fordert keinen schönen Fußball

Arminia Bielefeld will gegen Eintracht Braunschweig ersten Sieg feiern

Bielefeld

„Abstiegskampf“ ist in der Regel das Stichwort, wenn der 17. und der 18. der Tabelle aufeinandertreffen. Dafür ist es am sechsten Spieltag der Zweitliga-Saison natürlich noch viel zu früh. Doch richtungsweisenden Charakter hat das Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) ganz gewiss.

Von Marc Kracht