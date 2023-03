Scherning leitet Training am Montagmorgen

Ein ganz normaler Montag konnte es bei Arminia Bielefeld nicht sein. Zu aufwühlend war der Verlauf am Sonntag beim 3:3 in Braunschweig, bei dem der DSC eine Drei-Tore-Führung aus der Hand gab. Personell ist allerdings (noch) alles beim Alten: Daniel Scherning leitet das Spielersatztraining am Morgen.

Eine Überraschung ist das nicht. Aus Vereinskreisen war am frühen Sonntagabend zu hören, dass man die Aufarbeitung der Braunschweig-Partie nicht aus der Emotion heraus vornehmen werde. Bedeutet: Vermutlich am Montag wird es Gespräche in den DSC-Gremien zum weiteren Vorgehen geben. Und dann wird die Frage zu beantworten sein, ob der Trainer auch in dieser Woche und im folgenden Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Darmstadt 98 am Samstag (13 Uhr) verantwortlich bleibt - oder eben nicht.