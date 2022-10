Scherning schonungslos: Heftige Kritik an den Spielern

Auch der Trainer muss sich nach Arminias Niederlage hinterfragen - Massive Zweifel am Klassenerhalt

Fürth/Bielefeld

Nach dem Pokal-Aus in Stuttgart hatte es Daniel Scherning ganz kurz gemacht. Er wollte erst mit der Mannschaft über das Spiel sprechen, ehe er sich öffentlich äußert. Nach dem 0:1 im Zweitliga-Kellerduell am Freitag in Fürth holte Arminia Bielefelds Trainer dagegen weit aus. Und ging mit seinem Team hart ins Gericht.

Von Dirk Schuster