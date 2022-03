Sechs Arminen auf Länderspielreisen

Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf war eigentlich nicht für den Kader der österreichischen Nationalmannschaft vorgesehen. Weil der deutsche Teamchef Franco Foda aber gleich vier kurzfristige Ausfälle hinnehmen musste, wurde Schöpf nachnominiert. Das ÖFB-Team trifft am Donnerstag (20.45 Uhr) in den Playoffs zur WM in Katar auswärts auf Wales. Der Sieger sollte auf den Gewinner der Partie zwischen Schottland und der Ukraine treffen, dieses Spiel wurde wegen des Krieges in der Ukraine verlegt.

