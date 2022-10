Serra oder Klos? Arminia-Trainer Scherning hat sich schon entschieden

18. gegen 17.: So geht Bielefeld in das Kellerduell bei Greuther Fürth

Bielefeld

Setzt Daniel Scherning auch beim Kellerduell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Fürth zunächst wieder auf Fabian Klos? Oder belohnt Arminia Bielefelds Trainer seinen Joker und Doppeltorschützen Janni Serra mit einem Einsatz von Anfang an? „Im Sturm sind wir schon klar“, sagt Scherning. „Beide kennen meine Entscheidung und wissen, was auf sie zukommt.“

Von Dirk Schuster