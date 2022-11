Sicherheitsbedenken: Kein Turnier-Einsatz für Arminia 

Das Dreier-Turnier am kommenden Samstag, 19. November, im niedersächsischen Lohne, zu dem auch Zweitligist Arminia Bielefeld eingeladen war, ist abgesagt worden. Das hat die Polizei Cloppenburg/Vechta am Donnerstag mitgeteilt.

"Im Rahmen der polizeilichen Aufklärungsarbeit konnten in Zusammenarbeit mit den Behörden in Düsseldorf, Bielefeld und Bremen Erkenntnisse erlangt werden, dass mit der Anreise einer größeren Anzahl gewaltbereiter Personen in Lohne zu rechnen ist", heißt es in einer Stellungnahme der Polizei.

Als weitere Turnierteilnehmer waren Arminias Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf und Erstligist Werder Bremen vorgesehen.

Baulich sei das Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne nicht so konzipiert, dass ein Aufeinandertreffen gewaltbereiter Fußballanhänger mehrerer unterschiedlicher Lager ausgeschlossen werden könne. Darum sei beschlossen worden, den Wettbewerb aus Sicherheitsgründen abzusagen. Dies sei im Einvernehmen mit dem Veranstalter und den Vereinen geschehen.

"Wir sind von der kurzfristigen Absage am Donnerstagnachmittag überrascht worden", sagte DSC-Sprecher Alex Jacob. Arminia befindet sich bereits auf der Suche nach einer Alternative, um den Spielrhythmus aufrechtzuerhalten. Die Ostwestfalen werden trotz der Winterpause noch bis Anfang Dezember weitertrainieren.