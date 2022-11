So plant Arminia die lange Winterpause

Nach dem Sieg im Hinrundenabschlussspiel gegen den 1. FC Magdeburg (3:1) hat Arminia Bielefelds Coach Daniel Scherning seinem Team zwei Tage frei gegeben. Am Mittwoch geht es trotz Winterpause mit dem Training weiter. Und zwar noch für eine ganze Weile.

„Wir werden bis Dezember weitertrainieren und versuchen, im Spielrhythmus zu bleiben“, sagt der 39-Jährige. So werden die Bielefelder am kommenden Samstag ab 14 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion im niedersächsischen Lohne am Xotto-Cup teilnehmen. Bei dem Turnier werden auch Erstligist Werder Bremen und Zweitligist Fortuna Düsseldorf vertreten sein.

Weitere Testspiele in den nächsten Wochen seien in Planung. Ab Dezember folge dann eine freie Zeit, „um durchzupusten“, sagt Scherning.

Ab Anfang Januar beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde, die für den DSC am Sonntag, 29. Januar, mit der Heimpartie gegen Schlusslicht SV Sandhausen startet. Für den 7. Januar ist ein Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl und für die Zeit vom 12. bis 19. Januar ein Trainingslager in Benidorm angesetzt. Nach der Rückkehr aus Spanien steigt am 21. Januar ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SC Paderborn.

„Ich hätte jetzt gern weitergespielt, da müssen wir nicht drumherum reden“, sagt Scherning. Andererseits sei er „froh über die lange Vorbereitung auf die Rückrunde, da ich im Sommer mit der Mannschaft keine hatte. Das ist durch nichts zu ersetzen. Man hat gesehen, dass das fehlte.“