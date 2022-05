So teuer wäre ein Abstieg

Wie viel Arminia in der 2. Liga allein an TV-Einnahmen fehlen würde

Der Tabellen-17. kämpft gegen den Abstieg, der deutliche Einnahmeverluste zur Folge hätte. In erster Linie beim TV-Geld. In der aktuellen Spielzeit kassierte der DSC etwa 34,4 Millionen Euro für die nationalen (31,1 Millionen) und internationalen (3,3 Millionen) Übertragungsrechte. Etwa in diesem Bereich würde sich der Verein auch in der kommenden Saison wiederfinden, sofern der Klassenerhalt doch noch gelänge.