Arabi: „Die Ausschläge sind zu krass“

Niederlage. Sieg. Niederlage. Das einzige, was bei Arminia konstant ist, ist die Inkonstanz. Und das gilt nicht erst seit Beginn der Rückrunde. Wenn der DSC im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga bestehen will, muss das Team stabiler werden, fordert Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Und zwar schnell.

Man kann beinahe die Uhr danach stellen: Einem ansprechenden Spiel folgt bei Arminia ein schwaches. Es ist bezeichnend, dass die Ostwestfalen in dieser Saison erst einmal zwei Spiele am Stück gewonnen haben. Dem 2:0 am 16. Spieltag in Paderborn folgte zum Hinrundenabschluss das 3:1 gegen Magdeburg. Doch anstatt den Mini-Lauf zum Rückserienstart fortzusetzen, leisteten sich die Bielefelder eine bittere 1:2-Heimschlappe gegen Sandhausen.