Starke erste Halbzeit: Arminia Bielefeld besiegt Lotte 6:0

Volle Konzentration auf den Saisonstart in der zweiten Bundesliga am kommenden Samstag: Im letzten Testspiel ohne Zuschauer hat Arminia Bielefeld den Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte am Dienstagabend 6:0 (1:0) besiegt.

DSC-Trainer Uli Forte gab den zehn Spielern, die am Samstag beim 4:0 gegen PSV Eindhoven eingewechselt worden waren, diesmal von Beginn an eine Chance. Und die zeigten, dass sie sich nach dem starken Auftritt ihrer "Mitbewerber" für Einsätze in den Pflichtspielen empfehlen wollten. "Die erste Halbzeit war sehr gut, in der zweiten haben wir etwas nachgelassen, speziell was die Verwertung der Torchancen angeht", lautete das Fazit des Trainers.