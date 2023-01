Stefanos Kapino verlässt Arminia Bielefeld

"Wir haben gemeinsam an einer Lösung gearbeitet und diese nun im Sinne aller gut hinbekommen“, wird Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Torhüter, dessen Berater und der DSC hatten sich schon seit mehreren Wochen mit einem Abgang beschäftigt. Schließlich hatte der Grieche in Bielefeld quasi gar keine Chance mehr auf Einsatzzeiten. Daher hatte sich Kapino, der noch einen Vertrag bis Saisonende bei Arminia besaß, zuletzt auch in Athen fit gehalten und war nach dem längeren Urlaub im Dezember nicht mehr nach Bielefeld zurückkehrt.

Der Saisonverlauf hielt für Kapino so machen Rückschlag bereit. Zunächst war er als Nummer eins in die Serie gestartet, nachdem Stammkeeper Stefan Ortega Moreno den Klub in Richtung Manchester City verlassen hatte. Doch direkt an den ersten Spieltagen strahlte Kapino wenig Sicherheit aus und leistete sich Fehler. Hinzu kam dann auch noch ein Muskelfaserriss, den sich Kapino am fünften Spieltag in der Partie beim 1. FC Heidenheim (1:1) zuzog.

Arminia reagierte und verpflichtete Martin Fraisl. Weil der Österreicher überzeugende Leistungen lieferte, war schnell klar, dass es für Kapino schwer bis unmöglich werden würde, seinen Platz im Tor zurückzuerobern. Nach seiner Rückkehr hatte er sogar nicht einmal mehr Arne Schulz als Arminias Nummer zwei verdrängen können. Der nun besiegelte Abschied war daher die logische Konsequenz.

Kapino war im August 2021 von Werder Bremen zu Arminia gewechselt. Seitdem bestritt er sieben Pflichtspiele für den DSC - fünf in der 2. Liga, jeweils eins in der Bundesliga und im DFB-Pokal.

Wechsel im Mannschaftsrat

Kapinos Abgang hat auch Auswirkungen auf den aktuellen Mannschaftsrat von Arminia, dem der Torhüter angehört hatte. Trainer Daniel Scherning hat nicht nur den Kapino-Posten neu besetzt, sondern gleich zwei Spieler berufen: Martin Fraisl und Bastian Oczipka. „Sie sind absolute Leistungsträger, sehr erfahren und genießen innerhalb der Mannschaft und beim Trainerstab hohe Wertschätzung. Deswegen sehe ich sie auch im Mannschaftsrat“, sagte Scherning.

Außerdem gehören Kapitän Fabian Klos, Manuel Prietl, Oliver Hüsing und Frederik Jäkel dem Mannschaftsrat an.