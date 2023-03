Manuel Prietl: "Wir haben Arminia pur gezeigt"

Fabian Klos (Rekordspieler Arminia Bielefeld): "Heute ist ein schöner Tag, ich habe gerade ein warmes Herz. Der Glaube war wieder da - auch gegen den Tabellenführer und nach dem dummen Gegentor. Es gab heute wenig Ausreden für uns Spieler. Wir haben das Spiel angenommen, uns aufgerieben und dass Benji Kanuric den Ball so trifft, nehme ich heute gerne. Das war schon ein außergewöhnlicher Moment, das hat man an den Emotionen gemerkt. Wir hatten insgesamt eine andere Grundstimmung im Stadion, auch nach dem Rückstand. Ein Lob also auch an die Zuschauer. Und es gibt sicherlich schlimmere Einstände für einen neuen Trainer."

