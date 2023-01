Testspiel von Arminia Bielefeld fällt aus

Zwar schien in Benidorm am Morgen auch die Sonne, doch starke Windböen machten ein geordnetes Training inklusive Fußballspielen auf dem Rasen unmöglich. Daher entschieden sich die DSC-Verantwortlichen dafür, das sogenannte Anschwitzen nach innen zu verlegen.

Platz in La Nucia unbespielbar

Zu diesem Zeitpunkt ging das Arminia-Team noch davon aus, am Nachmittag das zweite Testspiel während des Trainingslagers zu absolvieren. Gegner im Estadio Camilo Cano in La Nucia - etwa zehn Kilometer von Arminias Hotel in Benidorm entfernt - sollte der polnische Erstligist Piast Gliwice sein. Doch am Mittag folgte die Absage: Der Platz in La Nucia sei unbespielbar. Außerdem könne die Partie aufgrund einer Unwetterwarnung auch an keinen anderen Ort verlegt werden.

Beim DSC wurde daraufhin umgeplant und eine Trainingseinheit auf dem Hotel-Platz für 15 Uhr angesetzt. Sollten sich die Wetterprognosen bewahrheiten, könne dort schnell reagiert und abgebrochen werden.

Das erste Testspiel in Spanien hatte Bielefeld am vergangenen Samstag mit 2:1 gegen den Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel gewonnen.

Am Donnerstag steht für das Arminia-Team die Rückreise nach Deutschland auf dem Programm. Ob zuvor noch einmal kurz trainiert wird, ist noch offen.