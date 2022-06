Tor im "Heimspiel" für Arminia-Rückkehrer Christian Gebauer

Jenbach

Seine Rückkehr in die Tiroler Heimat hat sich Christian Gebauer natürlich ein wenig anders vorgestellt. 1:4 (0:1) verlor der Flügelspieler das Testspiel mit Arminia Bielefeld am Sonntag in Jenbach gegen Universitatea Craiova. Vor den Augen seiner Lebensgefährtin Sabrina und vieler Familienmitglieder gelang Gebauer aber immerhin das Ehrentor für den DSC.

Von Dirk Schuster