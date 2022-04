Trainer-Rauswurf bei Arminia: Frank Kramer muss gehen

Eine offizielle Bestätigung seitens des Klubs steht noch aus, doch wie das WESTFALEN-BLATT erfuhr, soll bis zum Saisonende Marco Kostmann die Leitung des Teams übernehmen. Der 56-Jährige ist langjähriger Torwarttrainer des DSC und soll das Team in den letzten vier Saisonspielen plus möglicher Relegation doch noch zum Klassenerhalt führen. Am Samstag (15.30 Uhr) gastieren die Bielefelder beim 1. FC Köln, eine Woche später kommt es in der heimischen Schüco-Arena zum Kellerduell gegen Hertha BSC. Es folgen die Partien in Bochum und gegen Leipzig.

