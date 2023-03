Arminia-Trainer Uwe Koschinat will "die Spiele auf der Alm rocken"

...die kurze Vorbereitungszeit auf das Zweitligaheimspiel am Samstag, 13 Uhr, gegen Tabellenführer Darmstadt 98: „Es wäre die größte Lüge, mit der ich mein Engagement in Bielefeld starten könnte, wenn ich sagen würde, dass alle Spieler bei Null anfangen und jeder die gleichen Chancen hat. Jede Entscheidung, die ich federführend für den Samstag treffen würde, könnte keine faire und saubere sein. Darum werde ich viele Gespräche mit meinem Trainerteam führen. Selbstverständlich habe ich meine eigenen Ideen. Das alles gilt es in Harmonie zu bringen. Es war ein wichtiger Teil der Vertragsgespräche, dass dieses Trainerteam bestehen bleibt und mir hilft. Ich werde ganz sicher nicht Tabula rasa machen. Dafür gib es auch keine Notwendigkeit, denn die Spiele waren immer sehr eng. An Details zu arbeiten, nicht an Grundsätzen, das ist mein Ansatz.“

...seinen neuen Arbeitgeber: „Es ist zweifelsohne mein größter Klub bisher und auch der mit der größten Strahlkraft. In der täglichen Arbeit spielt die Größe des Klubs allerdings nicht die ganz große Rolle, da geht es darum, eine Mannschaft bestmöglich auf ein Spiel vorzubereiten. Die Größe eines Klubs merkt man eher in Phasen, in denen es besonders gut läuft oder besonders schlecht, dann entsteht eine andere Wucht. Es war immer mein Wunsch, für einen so großen Klub mit so einer Bedeutung für die Region zu arbeiten. Das macht mich stolz. Ich weiß aber auch, dass genau für diese Gefühle keine Zeit ist. In der Länderspielpause Ende März können wir etwas inhaltlicher arbeiten. Jetzt geht es darum, eine klare Ansprache an die Mannschaft zu haben und dann vorwärtsgerichtet die beiden folgenden Heimspiele gegen Darmstadt und Nürnberg auf der Alm hier zu rocken. Das ist die ganz klare Zielsetzung. Aus engen Spielen siegreiche Spiele zu machen, darauf liegt mein voller Fokus.“

...seinen Spielstil: „Sehr nach vorn gerichtet mit möglichst kurzen Wegen zum gegnerischen Tor. Es geht darum, den Gegner zu stressen und um eine hohe Aktivität. Allerdings nie zu Lasten der defensiven Organisation. Ich bevorzuge das körperliche Spiel, das muss ich in dieses Team transportieren.“

...seine bisweilen impulsive Art: „Es geht darum, der Mannschaft die bestmögliche Hilfe an der Seitenlinie zu sein. Und da werden die Spieler häufig einen eher ruhigen, analytischen Trainer Uwe Koschinat erleben. Aber in Situationen, in denen etwas anderes gefordert ist, werden sie auch denjenigen erleben, der mit seiner Impulsivität unterstützen will. Das lebe ich. Ich identifiziere mich sehr mit meinen Teams. Aber vor und nach den Spielen bin auch ein ganz angenehmer Gesprächspartner ohne Vollgas.“

...seinen früheren Chef bei der TuS Koblenz, Uwe Rapolder, dessen Co-Trainer er von 2007 bis 2009 war: „In ihm habe ich jemanden kennengelernt, der damals seiner Zeit extremst voraus war. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so unglaublich strukturiert gedacht hat und der eine so klare Idee von allen Abläufen des Fußballs hatte. Auch Arminia hat davon profitiert, als er den Verein 2004 in die Bundesliga führte und den Klassenerhalt schaffte. Ich hatte dann in Koblenz ja auch das große Glück, mit einigen Spielern aus seiner Arminia-Zeit wie Fatmir Vata, Ervin Skela und Torwart Dennis Eilhoff zusammenarbeiten zu dürfen. Strukturell zu arbeiten und die ganzheitliche Idee – das hat mich an ihm beeindruckt und das habe ich von ihm mitgenommen.“

...seinen Umgang mit den Spielern: „Ich bin jemand, der viel mit den Spielern spricht. Dabei geht es gar nicht so sehr um das Talent des Sprechens, sondern um das des Zuhörens und darum, sich dabei Dinge zu merken. Den Menschen hinter dem Spieler zu sehen, gehört mit dazu.“

... seinen ersten Eindruck vom Trainer- und Funktionsteam: „Sebastian Hille (Co-Trainer) kenne ich, ihn wollte ich mal als Spieler zu Fortuna Köln holen, ehe er dann nach Bielefeld ging. Es ist insgesamt viel Sachkompetenz vorhanden. Alle sind mir gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich habe absolut den Eindruck, dass da keiner auch nur im Ansatz zurückschauen will oder Dingen nachtrauert. Ich kann die menschliche Komponente zu hundert Prozent nachvollziehen. Man muss jeden einzelnen abholen. Ich denke, dass ich Qualität habe, auf Leute einzugehen und auch mich zu öffnen und direkt eine gute Atmosphäre herzustellen.“