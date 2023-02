Endspiel für Arminia-Trainer Scherning in Braunschweig?

Wird das Auswärtsspiel am nächsten Sonntag beim Kellerkonkurrenten Eintracht Braunchweig das Endspiel für Daniel Scherning? Nach vier Niederlagen in den ersten fünf Rückrundenspielen wird für den 39 Jahre alten Trainer von Arminia Bielefeld das Eis immer brüchiger.

Die „Scherning-raus"- und auch „Arabi-raus"-Rufe nach Spielende waren in der Schüco-Arena zwar nicht zu überhören, verhallten aber alsbald wieder.

Die Frage, wie viele Spiele er wohl noch bekommen werde, vermochte Scherning im Anschluss an die bittere 0:1 (0:0)-Heimniederlage am Sonntag im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim nicht zu beantworten.

„Das weiß ich nicht, das kann ich nicht bewerten. Wir sind sehr enttäuscht über drei Punkte aus fünf Spielen. Alles andere kann ich nicht bewerten und es ist auch nicht meine Aufgabe", sagte der Coach am „Sky"-Mikrofon.

Scherning wünscht sich in der Krise Geschlossenheit: „Natürlich ist das Umfeld unruhig und ich kann die Unzufriedenheit aufgrund der Punktausbeute auch nachvollziehen. Aber klar ist auch, dass wir nur gemeinsam da rauskommen werden. Es geht darum zusammenzuhalten."

Ob die kommende Partie in Braunschweig sein wichtigstes Spiel wird? Scherning: „Natürlich ist es ein extrem wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Spiel auf dem Weg zum Klassenerhalt." Und es ist wohl auch das Spiel, das über seine Zukunft als Arminia-Trainer entscheiden wird.

Leistungskurve stimmt, Ergebnisse nicht

Zwar zeigt Arminias Leistungskurve nach oben, wie die jüngsten Partien in Hamburg (1:2) und nun gegen Heidenheim belegen. Der Ertrag jedoch bleibt anhaltend aus. „Die Leistung war in Ordnung", befand Scherning nach dem 0:1 am Sonntag vollkommen zurecht. „Wenn wir das Niveau halten können", sagte er, „dann werden wir auch irgendwann wieder punkten." Gleichwohl räumte der Trainer ein: „Es ist eine sehr gefährliche Situation, wenn man nach zwei eigentlich so guten Spielen mit null Punkten nach Hause geht."