Trauriger Hintergrund: Robin Hack erklärt seinen Torjubel

Nach gerade einmal 20 Sekunden hatte Hack gegen die Kieler den Ball im Tor untergebracht. Es war sein vierter Treffer in den vergangenen fünf Spielen. Nur beim vorherigen 0:1 in Nürnberg war Hack leer ausgegangen. Im Anschluss an den Blitztreffer zeigte der Armine mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand gen Himmel. Im ARD-Interview erklärte er: „Es war ein sehr besonderer Tag für mich. Mein Opa ist vor zwei Wochen gestorben. Das Tor galt ihm.“

Der 24-Jährige hat dem Großvater offenbar einiges zu verdanken. „Ohne ihn könnte ich heute nicht meinen Traum leben“, sagte Hack.

Weil er gegen die Kieler zudem auch noch die Treffer von Janni Serra zum 2:0 und von Bryan Lasme zum 4:2 vorbereitete, avancierte der gebürtige Pforzheimer zum Spieler des Spiels.

Spieler des Spiels

Noch zum Ende der Sommertransferperiode stand ein Verkauf von Hack im Raum. Der FC Basel, Erstligist aus der Schweiz, soll interessiert gewesen sein.

Kaum auszudenken, wenn die Arminen den Offensivakteur tatsächlich abgeben hätten. Allerdings war mit der jüngsten Leistungsexplosion so auch nicht zu rechnen. Hack, der seit Juli 2021 ein Armine ist, konnte in der abgelaufenen Bundesligasaison sein Potenzial anfangs zwar andeuten, später aber so gut wie gar nicht mehr abrufen.

Doch seit Daniel Scherning vor einem Monat das Traineramt beim DSC übernommen hat, läuft es für Hack wie am Schnürchen.

Treffer aus 70 Metern wird "Tor des Monats"

Das Tor zum 1:1-Endstand beim Scherning-Debüt in Heidenheim (fünfter Spieltag) war sein erstes in dieser Saison. Der Volley-Distanzschuss gegen den FCH schaffte es in die Auswahl für das Tor des Monats August der ARD-Sportschau. Am Samstagabend endete die Publikumsabstimmung – allerdings zu Gunsten von MSV Duisburgs Torwart Vincent Müller, dessen Treffer aus fast 70 Metern Torentfernung in der Drittligapartie beim SV Meppen (3:0) mehr als 33 Prozent der Stimmen auf sich vereinte und die vier Widersacher um Armine Robin Hack damit hinter sich ließ.