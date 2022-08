Vertrag aufgelöst: Noel Niemann wechselt zum VfL Osnabrück

„Noel braucht Spielpraxis, um sich zu entwickeln. Mit dem VfL Osnabrück hat er nun einen Verein gefunden, der ihm mit regelmäßigen Einsätzen eine gute Perspektive bietet. Nachdem er im Sommer zu uns zurückkam, hatten wir gemeinsam vereinbart, zum Ende der Transferperiode seine Situation offen zu besprechen. Ich wünsche Noel, dass der Schritt nach Osnabrück für ihn ein Schritt nach vorne ist“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler war in der vergangenen Saison an den TSV Hartberg in die österreichische Bundesliga ausgeliehen. Es war bereits das zweite Leihgeschäft, nachdem Niemann 2021 bei Türkgücü München auflief. Bei der jeweiligen Rückkehr nach Bielefeld schaffte Niemann nicht den Sprung in die Stammformation und auch nicht regelmäßig in den Spieltagskader. Im bisherigen Saisonverlauf brachte es Niemann auf einen Einsatz in der 2. Bundesliga. Am 1. Spieltag wurde er beim Spiel in Sandhausen sieben Minuten vor Abpfiff eingewechselt.

Eine neue Chance sucht Niemann, der im Sommer 2020 von 1860 München zur Arminia gekommen war, nun eine Liga tiefer in Osnabrück. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Osnabrück. Nach zwei Leihstationen habe ich hier die Möglichkeit, mich voll auf die Aufgabe einzulassen, mich schnell zu integrieren und möglichst direkt dem Team auf dem Platz zu helfen", wird der gebürtige Münchner auf der Webseite des VfL Osnabrück zitiert.

Schon länger im VfL-Fokus

Bei den Lila-Weißen stand Niemann wohl schon länger auf der Wunschliste, wie VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh berichtete: „Wir haben Noel schon länger beobachtet, jetzt haben wir die Möglichkeit genutzt, ihn fest zu verpflichten. Er passt unter anderem aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Tempodribblings sehr gut in das gesuchte Profil. Zudem ist er flexibel auf beiden Außenbahnen oder zentral offensiv einsetzbar, das erhöht unsere Optionen im Offensivbereich.“

Beim VfL trifft Niemann auf Tobias Schweinsteiger, den Bruder von Ex-Profi Bastian Schweinsteiger, der in Osnabrück als Trainer die Nachfolge von Daniel Scherning antritt.