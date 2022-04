Von Heesen: "Mein Herz hängt noch total an Arminia"

„Fußball ist das, was ich kann und liebe“, sagt Thomas von Heesen (60). Darum bleibt er dem Sport eng verbunden.

Von Heesen ist Teil eines ebenso großen wie namhaften Trainerteams der Sportmarketingfirma Hollyvent, die im Oktober dieses Jahres im Hotel Klosterpforte in Marienfeld Fußball-Camps abhält – das eine für Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren, das andere für Frauen und Männer im Alter von 35 bis 60 Jahren. Kürzlich wurde das Projekt vorgestellt, von Heesen nahm sich anschließend Zeit, um über den Trainerjob zu sprechen. Er erklärt, warum Individualität auf dem Platz so wichtig ist und was Arminia tun muss, um doch noch die Klasse zu erhalten.