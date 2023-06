Vorfälle in Wiesbaden: DSC Arminia gibt Statement ab

Der düstere Abend von Arminia Bielefeld in Wiesbaden und seine Folgen. Am Samstagmittag reagierte der Klub noch einmal auf die Vorfälle und gab eine offizielle Stellungnahme ab.

Darin heißt es: "Wir haben einen Abend erlebt, der sportlich desillusionierend war. Die Darbietung unserer Spieler war keine Grundlage, um ein Fußballspiel zu gewinnen und in der Relegation um den Verbleib in der 2. Bundesliga als ernstzunehmender Gegner auf dem Platz zu stehen. Die vielen, vielen Fans, die vor Ort in Wiesbaden oder zu Hause vor dem Fernseher unseren Spielern ihre Unterstützung gegeben haben, wurden maximal enttäuscht. Die klare Niederlage hat in der Art und Weise wie sie zu Stande kam, emotional deutlich Wirkung gezeigt."