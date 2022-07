Vorverkauf für Arminia gegen Eindhoven startet

Bielefeld muss am Samstag, 9. Juli, im Ohlendorf Stadion im Heidewald in Gütersloh ran

Gütersloh/Bielefeld

Während sich die Kicker von DSC Arminia Bielefeld am Wilden Kaiser auf die Saison vorbereiten, laufen in der Heimat die Vorbereitungen für das nächste Testspiel. Am Samstag, 9. Juli, muss das Team von Trainer Uli Forte gegen PSV Eindhoven ran. Karten für die Partie im Ohlendorf Stadion am Heidewald in Gütersloh gibt es online sowie ab 8. Juli vor Ort.