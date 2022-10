Was Arminia-Kapitän Fabian Klos Matchwinner Janni Serra ins Ohr flüsterte

Mit Fabian Klos ist das Glück zu Arminia Bielefeld zurückgekehrt. Das Match gegen den FC St. Pauli (2:0) aber hat jener Spieler entschieden, der in der Zweitligapartie am Samstagabend für den DSC-Routinier eingewechselt wurde: Janni Serra.

Als der 24-Jährige die Ostwestfalen in der 76. Minute in Führung schoss, entlud sich in der Schüco-Arena der ganze Frust der vergangenen Wochen – sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans. Wenig später legte er auch noch das 2:0 nach (84.). „Da kommt alles raus, was sich zuletzt aufgestaut hat“, sagte Serra bei „Sky“ über seinen Jubel nach dem Führungstreffer. Der Stürmer sprach von seinem „emotionalsten Spiel“ seit er im Sommer 2021 zu Arminia kam.