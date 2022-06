Was Arminia-Profi Krüger an Trainer Forte beeindruckt

Uli Forte hat an seinem ersten Trainingstag bei Arminia Bielefeld gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen – auch bei den eigenen Spielern. „Sehr aufgeschlossen, er hat jeden von uns mit einem kleinen Smalltalk begrüßt“, sagte Angreifer Florian Krüger am Samstag. Und noch etwas hat ihn an dem neuen Coach sehr beeindruckt.

„Beeindruckend war, dass er in der Kabine gleich in mehreren Sprachen gesprochen hat“, sagte Krüger. Das habe er bisher in seiner Laufbahn in dieser Form sonst nur von Domenico Tedesco (jetzt RB Leipzig) beim FC Schalke erlebt. Ulrich Massimo, genannt Uli, Forte ist Sohn italienischer Eltern und in der Schweiz geboren.