Uli Forte wird definitiv die beiden Trainingseinheiten des DSC Arminia Bielefeld am heutigen Dienstag leiten. Die Aufsichtsratssitzung am Montagabend hat keine Planänderung mehr nach sich gezogen.

Am Sonntag um 13.30 gastiert der DSC zu seinem nächsten Punktspiel beim 1. FC Heidenheim. Die bisherigen vier Saisonpartien unter Fortes Leitung gingen allesamt verloren. Arminia belegt den vorletzten Tabellenplatz. Der Trainer steht massiv in der Kritik, nach dem jüngsten 0:2 am Samstag gegen den Hamburger SV drohte ihm bereits das vorzeitige Aus.