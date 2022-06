Die „neue“ Arminia: Das erwarten die Fans

Was erwarten die Fans von der „neuen“ Arminia? Stimmen eingefangen am Rand des Trainingsauftakts des Fußball-Zweitligisten am Samstag an der Friedrich-Hagemann-Straße:

Sebastian Steinig (Hövelhof): „Ich hoffe auf einen Platz im vorderen Mittelfeld. Es wird wichtig sein, dass sich die Neuen schnell finden und ein ordentlicher Start gelingt. Der neue Trainer ist eine Wundertüte, aber der erste Eindruck vielversprechend: Scheint ein ähnlich engagierter Typ zu sein wie Steffen Baumgart.“

Justin Marxcord (Bielefeld-Senne): „Für die 2. Liga zeichnet sich eine Top-Truppe ab, aus der viele in dieser Klasse schon super Leistungen gebracht haben. Was den neuen Trainer angeht, vertraue ich auf Arabi. Vielleicht schlägt Uli Forte ähnlich ein wie Jeff Saibene. Das Ziel direkter Wiederaufstieg ist aber wahrscheinlich zu hoch gesteckt. Ich traue Jomaine Consbruch einiges zu. Der hat zuletzt auch in Braunschweig eine wichtige Rolle gespielt.“

Gianluca Colazzo (Bielefeld-Senne): „Auf einigen Positionen – speziell offensiv auf den Außenpositionen – muss Arminia noch nachlegen. Auch wenn man damit rechnen muss, dass Okugawa noch Richtung 1. Liga abwandert, traue ich Arminia viel zu, wenn noch zwei, drei schlaue Transfers gelingen. Unter den ersten Sechs können wir landen.“

Bernhard Merschmann (Hövelhof): „Entscheidend ist, dass Arminia am Ende der Saison vor dem SC Paderborn steht. Ich kritisiere Sportchef Arabi: Mit den Januar-Einkäufen hat er etliche Millionen in den Sand gesetzt.“

Luca Winter (Bielefeld-Quelle): „Die ersten Neuzugänge sind vielversprechend, in der Offensive besteht noch Handlungsbedarf. Ich erwarte diese Saison viel von Robin Hack, der sich gegen Ende der Saison gesteigert hat und in der 2. Liga hoffentlich mit mehr Selbstvertrauen zeigt, was er wirklich drauf hat. Wenn auch die anderen Jungen wie Serra oder Lasme richtig in die Spur finden, traue ich Arminia einiges zu. Denn physisch und läuferisch hat der Kader gutes Potenzial – und das ist in der Liga viel wert.“