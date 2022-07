Was Jeff Saibene über Arminia-Trainer Uli Forte sagt

Hier ein Selfie mit einem begeisterten Fan, dort ein Plausch mit einem alten Bekannten - Jeff Saibene ist noch immer ein gern gesehener Gast in Bielefeld. Beim Zweitliga-Spiel der Arminia am Sonntag gegen Jahn Regensburg (0:3) kehrte der Ex-Coach des DSC zum ersten Mal seit seiner Entlassung im Dezember 2018 auf die Alm zurück.

Auf Besuch in Bielefeld: Jeff Saibene (53) war am Sonntag beim Arminia-Spiel gegen Jahn Regensburg in der Schüco-Arena.

Was dem 53-Jährigen direkt auffiel: "Ich habe schon beim Betreten des Stadiongeländes vor allem unheimlich viele junge Fans mit Trikots und anderen Arminia-Sachen gesehen. Ich habe den Eindruck, dass das mehr geworden sind im Vergleich zu damals. Es ist insgesamt toll, wie sich der Verein entwickelt hat."

Im März 2017 hatte der Luxemburger den DSC übernommen, um den Klub vor dem Abstieg in die 3. Liga zu bewahren. Mit Erfolg: Am letzten Spieltag bedeutete ein 1:1 bei Dynamo Dresden die Rettung. Nach dem Abpfiff huldigten die Fans dem Coach mit einem Plakat: „Oh Pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg?“ So lautete auch der Titel eines Schlagers der dänischen Sängerin Dorthe Kollo aus dem Jahr 1968.

„ Unglaublich, dass ich fast zwei Jahre hier war. “

Saibene erinnert sich gern an seine Zeit bei Arminia zurück. "Hier oben auf der Tribüne bin ich zum ersten Mal. Früher saß ich dort unten. Unglaublich, dass ich fast zwei Jahre hier war." Arminia war Saibenes erste Station in Deutschland. Erst mit etwas Abstand hat er wirklich realisiert, wie erfolgreich er in Bielefeld gearbeitet hat. In der Saison 2017/18 führte er den DSC auf Rang vier.

Saibene und Forte kennen sich gut

Weil in der Saison 2018/19 jedoch neun Ligaspiele in Serie ohne Sieg folgten und Arminia zudem im DFB-Pokal daheim gegen Duisburg scheiterte, wurde Saibene entlassen. Sein Nachfolger wurde Uwe Neuhaus.

Inzwischen hat Uli Forte (48) den Trainerjob in Bielefeld übernommen. Saibene und Forte kennen sich gut, beide arbeiteten lange in der Schweiz und standen sich häufig gegenüber. "Ich habe ihn angerufen, unter anderem um ihm zu gratulieren. Es ist eine super Entscheidung von ihm gewesen, bei Arminia zu unterschreiben", sagt Saibene. Allerdings habe er Forte auch gesagt, dass der Druck in Deutschland größer sei. Saibene: "Er muss Ergebnisse liefern. In der Schweiz werden die Trainer nicht so schnell entlassen wie zum Beispiel in Deutschland. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Vereine dort weniger Geld zur Verfügung haben." Saibene war in der Schweiz unter anderem Fortes Nachfolger beim FC St. Gallen.

Aktuell vereinslos

Der in der Schweiz beheimatete Saibene nutzte seinen Ostwestfalen-Ausflug auch, um sich am Samstag das Regionalligaspiel SV Rödinghausen gegen 1. FC Köln II (5:0) anzusehen. Coach des SVR ist Saibenes früherer Co-Trainer Carsten Rump. "Rumpi und ich stehen auch heute noch regelmäßig in Kontakt", sagt Saibene. Am Freitagabend haben die beiden gemeinsam zu Abend gegessen. Ebenfalls mit am Tisch: DSC-Co-Trainer Sebastian Hille, der auch unter Saibene schon zu Arminias Trainerstab gezählt hatte.

„ Wenn ich eines gelernt habe in meiner Laufbahn, dann dass im Fußball nichts planbar ist. “

Nach seinem Abschied von den Ostwestfalen heuerte Saibene zunächst beim FC Ingolstadt und anschließend beim 1. FC Kaiserslautern an, ehe er zur Saison 2021/22 in sein Geburtsland zurückkehrte und Racing FC Union Luxemburg übernahm. Er führte den Klub zum Pokalsieg (3:2 im Finale gegen F91 Düdelingen). Einen Tag nach dem Titelgewinn gab Saibene aus privaten Gründen seinen Rücktritt bekannt.

Seitdem ist er vereinslos. Auf die Frage, wie er seine Zukunft plane, antwortet Saibene lachend: "Wenn ich eines gelernt habe in meiner Laufbahn, dann dass im Fußball nichts planbar ist. Von heute auf morgen kann sich alles verändern. Genau so ist es damals auch gewesen, als ich nach Bielefeld gekommen bin."