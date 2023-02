Was sich bei Arminia Bielefeld verändert hat? Nichts

Drei Spiele sind in der Rückrunde absolviert. Doch was hat sich bei Arminia Bielefeld im Vergleich zur enttäuschenden Hinserie eigentlich verändert? Die ernüchternde Antwort lautet: nichts.

Weder was die Punktausbeute angeht noch was die Leistungen auf dem Platz betrifft hat sich bisher ein Fortschritt eingestellt. Im Schnitt sammelt der Fußball-Zweitligist nach wie vor einen Zähler pro Partie. Und auf dem Rasen läuft weiterhin das immer gleiche Auf und Ab. Mal zeigt die Mannschaft – wie in Regensburg (3:1) – eine sehr ansprechende Leistung. Mal geht – so wie gegen Sandhausen (1:2) und zuletzt auch gegen Rostock (0:1) – so gut wie gar nichts. So läuft das schon die ganze Zeit. Und weil unterm Strich die Zahl der schwachen Leistungen klar überwiegt, findet sich der Erstligaabsteiger nach 20 Spieltagen völlig zurecht auf Abstiegs-Relegationsrang 16 wieder.