Wie Arminia-Trainer Scherning mit Klimowicz und Prietl plant

Mateo Klimowicz könnte am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der Partie beim 1. FC Nürnberg sein Startelfdebüt für Arminia Bielefeld geben. Das erklärte DSC-Trainer Daniel Scherning am Mittwoch.

Am vergangenen Donnerstag, dem letzten Tag der Sommer-Wechselfrist, lieh Arminia den 22-Jährigen vom Bundesligisten VfB Stuttgart aus. Drei Tage später feierte Klimowicz beim 1:1 in Darmstadt bereits ein viel versprechendes Debüt. Aus Schernings Sicht sogar so viel versprechend, dass es eine Option sei, den Offensivspieler in Nürnberg von Beginn an aufzubieten. .„Wir sind in den finalen Überlegungen“, sagte dazu Scherning und betonte: „Klimowicz ist absolut eine Option.“